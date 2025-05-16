В Турции задержан 101 подозреваемый в связях с террористами

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о результатах спецоперации, проведенной против членов террористической организации FETÖ.

По словам министра, операция, организованная Генпрокуратурой и Командованием жандармерии, была проведена одновременно в 27 провинциях страны.

В результате, задержан 101 подозреваемый в связях с террористической организацией, а также в ее финансировании и пропаганде через социальные сети.

В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество документов и цифровых материалов.

Источник: TRT Haber