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В Армении главу Конституционного суда удалось избрать только с четвертой попытки

Редакция 1news13:15 - Сегодня
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В Армении главу Конституционного суда удалось избрать только с четвертой попытки

Главой Конституционного суда Армении избран экс-депутат от правящего «Гражданского договора», судья КС Владимир Варданян.

6 ноября состоялось рабочее заседание КС, в повестку которого был включен вопрос об избрании председателя суда. На эту должность были выдвинуты кандидатуры двух судей – Эдгара Шатиряна и Владимира Варданяна. Ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов, и состоялся второй тур, по итогам которого победил Варданян.

14 октября уже предпринималась попытка избрать председателя КС. Были выдвинуты те же кандидатуры, однако по итогам тайного голосования в первом туре ни один из них не набрал достаточного количества голосов. Во втором туре ситуация не изменилась: ни Шатирян, ни Варданян не получили необходимой поддержки. В связи с этим выборы были признаны несостоявшимися.

Напомним, 12 октября 2026 года истек срок полномочий Армана Диланяна на посту председателя Конституционного суда Армении. Он остается в КС в качестве судьи.

Источник: Sputnik Армения

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