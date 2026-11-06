 ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты

Редакция 1news13:12 - Сегодня
Читать на других языках:English
ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты

Крайне важно, чтобы лечение онкологических заболеваний также покрывалось за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что наряду с достигнутыми успехами в сфере ОМС ожидания населения также остаются высокими.

«Одним из наиболее значимых достижений в сфере обязательного медицинского страхования за последние два года стало включение государственных программ в области здравоохранения в систему обязательного медицинского страхования. Эти программы охватывают достаточно сложные направления здравоохранения.

Со следующего года останется очень мало государственных программ в области здравоохранения, которые не будут охвачены обязательным медицинским страхованием. Одной из них является программа по онкологии. Крайне важно, чтобы лечение онкологических заболеваний, являющихся одной из двух наиболее распространённых патологий среди населения, также покрывалось за счёт обязательного медицинского страхования.

Другой вопрос касается обеспечения лекарственными препаратами пациентов, проходящих амбулаторное лечение, за счёт обязательного медицинского страхования. Мы много говорили об этом. Однако, к сожалению, до сегодняшнего дня эта проблема, решения которой население с нетерпением ожидает, так и не была решена.

Ещё одной проблемой является низкий уровень первичной медицинской помощи, оказываемой населению. В сельских пунктах первичной медицинской помощи наблюдается нехватка кадров», — заявил он.

Поделиться:
270

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

Политика

«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с ...

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Общество

В Турции раскрыты шокирующие подробности массового убийства - ФОТО

Представитель Минздрава: Вполне возможна пересадка органа от 60-летнего донора 18-летнему пациенту

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 24 года назад в вузе

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

«Увидимся в Хогвартсе»: HBO Max показал новые кадры «Гарри Поттера» - ФОТО

В Азербайджане вводят новое правило в отношении трудовых отпусков

Araz Supermarket привлечен к ответственности за разницу в ценах на полке и кассе

Последние новости

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района

Сегодня, 14:27

В Турции раскрыты шокирующие подробности массового убийства - ФОТО

Сегодня, 14:25

Представитель Минздрава: Вполне возможна пересадка органа от 60-летнего донора 18-летнему пациенту

Сегодня, 14:16

Палестина выразила благодарность Азербайджану за поддержку в различных сферах

Сегодня, 14:07

Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 14:03

Кремль прокомментировал будущее отношений с Арменией в сфере безопасности

Сегодня, 14:00

Более 50% опрошенных граждан Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Сегодня, 13:50

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 24 года назад в вузе

Сегодня, 13:43

Казахстан вновь продлил запрет на вывоз бензина и дизеля

Сегодня, 13:30

«Внимание, говорит Баку!» Хикмет Гаджиев поздравил работников телерадиовещания с профессиональным праздником - ФОТО

Сегодня, 13:25

Во Франции последняя акция протеста собрала до 1,6 млн манифестантов

Сегодня, 13:22

Azercell вручил два автомобиля Toyota Corolla Cross и 14 смартфонов iPhone 17 Pro первым победителям лотереи «30 il səninlə»

Сегодня, 13:19

В Армении главу Конституционного суда удалось избрать только с четвертой попытки

Сегодня, 13:15

ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты

Сегодня, 13:12

Салоны красоты и парикмахерские в Азербайджане получат налоговые льготы

Сегодня, 13:10

Для таксистов в Азербайджане введут налог 1% от дохода

Сегодня, 13:07

В Армении не согласны с докладом по ЕАЭС

Сегодня, 13:05

В Баку запустился сервис для заказа поездок Heetch Az - ФОТО

Сегодня, 12:55

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района

Сегодня, 12:54

AZAL готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО

Сегодня, 12:50
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующегоСегодня, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18