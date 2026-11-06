ОМС может охватить онкологическую помощь и амбулаторные медикаменты

Крайне важно, чтобы лечение онкологических заболеваний также покрывалось за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, труду и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год» председатель парламентского комитета Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что наряду с достигнутыми успехами в сфере ОМС ожидания населения также остаются высокими.

«Одним из наиболее значимых достижений в сфере обязательного медицинского страхования за последние два года стало включение государственных программ в области здравоохранения в систему обязательного медицинского страхования. Эти программы охватывают достаточно сложные направления здравоохранения.

Со следующего года останется очень мало государственных программ в области здравоохранения, которые не будут охвачены обязательным медицинским страхованием. Одной из них является программа по онкологии. Крайне важно, чтобы лечение онкологических заболеваний, являющихся одной из двух наиболее распространённых патологий среди населения, также покрывалось за счёт обязательного медицинского страхования.

Другой вопрос касается обеспечения лекарственными препаратами пациентов, проходящих амбулаторное лечение, за счёт обязательного медицинского страхования. Мы много говорили об этом. Однако, к сожалению, до сегодняшнего дня эта проблема, решения которой население с нетерпением ожидает, так и не была решена.

Ещё одной проблемой является низкий уровень первичной медицинской помощи, оказываемой населению. В сельских пунктах первичной медицинской помощи наблюдается нехватка кадров», — заявил он.