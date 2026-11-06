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Салоны красоты и парикмахерские в Азербайджане получат налоговые льготы

Редакция 1news13:10 - Сегодня
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Салоны красоты и парикмахерские в Азербайджане получат налоговые льготы

В Азербайджане предприниматели сферы красоты смогут получить обратно 50% от начисленного НДС на услуги салонов красоты и парикмахерских.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, были выдвинуты и учтены инициативы, касающиеся внедрения стимулирующего механизма по налогу на добавленную стоимость для сетевых структур, работающих на законных основаниях в сегменте парикмахерских и салонов красоты:

"Таким образом, 50% от начисленной суммы НДС за предоставленные услуги будет компенсировано предпринимателям. Помимо этого, планируется введение альтернативного упрощенного налогового режима для тех направлений предпринимательской деятельности, где по ряду причин существуют сложности с документальным оформлением расходов. Субъекты, которые не имеют возможности в полном объеме документировать свои операции, также получат право на применение упрощенного налогового режима с налоговой ставкой в размере 8%".

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