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Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного Конгресса «Бакинские дни сердца»

First News Media12:40 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного Конгресса «Бакинские дни сердца»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемые участники Конгресса!

Приветствую вас – азербайджанских кардиологов, кардиохирургов, ученых, прибывших из различных стран в столицу нашей республики по случаю начала работы IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца», желаю каждому из вас успехов в благородной деятельности во имя здоровья людей.

Ставший уже традиционным конгресс посвящен памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, что имеет особое значение. На протяжении всей своей деятельности великий лидер вносил весомый вклад в постоянное совершенствование системы здравоохранения нашей страны и построение ее на уровне высоких стандартов. Благодаря предпринятым за минувший период прогрессивным шагам азербайджанское здравоохранение прошло путь, полный достижений.

Сейчас в нашей стране созданы необходимые условия для развития различных направлений медицины, в том числе лечения сердечно-сосудистых заболеваний самыми современными хирургическими методами, с использованием новейших достижений кардиологической науки. Отрадно, что местными специалистами успешно проводятся сложные операции, осуществляемые во всемирно известных кардиологических центрах.

Этот конгресс играет особую роль с точки зрения применения в Азербайджане новых медицинских методов и технологий лечения. Участие известных ученых-кардиологов и хирургов, представляющих авторитетные международные медицинские учреждения, является показателем высокого престижа вашего мероприятия, имеющего важное научное и практическое значение.

Надеюсь, что широкое обсуждение на конгрессе актуальных вопросов кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии еще больше укрепит связи наших врачей с зарубежными коллегами, благодаря взаимному использованию международного опыта послужит развитию медицинской науки в целом.

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