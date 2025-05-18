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В Азербайджане проведут мониторинг для учащихся 6-х классов

First News Media09:00 - Сегодня
В Азербайджане проведут мониторинг для учащихся 6-х классов

Сегодня во всех государственных общеобразовательных учреждениях страны пройдет мониторинг учеников 6-х классов.

Как сообщает Report, участие в мониторинге является обязательным. Освобождение допускается только по уважительным причинам.

Мониторинг проводится по предметам "язык обучения" и "математика". Его результаты не повлияют на итоговые оценки учащихся и переход в следующий класс.

Отмечается, что с этого года начато проведение части мониторинга в компьютерном формате.

В компьютерном мониторинге примут участие 10 000 учащихся из ряда школ, подведомственных Управлению образования города Баку и Региональному управлению образования Абшерон-Хызы.

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