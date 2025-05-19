Граждане АР, участвовавшие в деятельности террористической группировки, задержаны и доставлены в страну - ВИДЕО

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала и доставила в республику группу граждан, участвовавших в деятельности террористической группировки за рубежом.

По сообщению СГБ, было установлено, что граждане Азербайджана - Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофик Юсифли и Дадаш Гашимов, входившие в состав группы, созданной с целью совершения террористических преступлений, в 2024 году покинули республику и скрылись на горных территориях, расположенных на границе Пакистана с Афганистаном. Как выяснилось, они принимали участие в боевых учениях и вооруженных конфликтах, а также проходили вооруженную подготовку в преступных целях за пределами Азербайджана в составе международной террористической организации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами и правоохранительными органами, лица, в отношении которых ведется расследование, были задержаны в иностранных государствах и доставлены в Азербайджан.

Также принятыми мерами было выявлено, что террористическая деятельность Тофика Юсифли и Дадаша Гашимова финансировалась гражданами Азербайджана Мир Джавадом Гусейнли и Туралом Агаевым, в действиях которых также были выявлены преступные деяния.

Члены преступной группы Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофиг Юсифли, Дадаш Гашимов, Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых соответственно по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 283-1.3 (распространение религиозных течений, участие в устойчивых группах, созданных за пределами АР, в учениях и вооруженных конфликтах под предлогом совершения религиозных обрядов, на почве религиозной вражды) и другим статьям УК Азербайджана, и по решению суда к ним применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.