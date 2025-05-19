Недостатки в районах вынесены на обсуждение в ИВ Баку

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей и ответственных лиц городских хозяйственных служб и хозяйственных служб столичных районов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на совещании был обсужден ряд вопросов, в том числе масштабные работы по благоустройству, проводимые в последнее время в столице, вопросы санитарной очистки, состояние пляжей и подготовка к летнему сезону, борьба с незаконными постройками и строениями, нарушающими общий вид города, а также другие недостатки.

Было отмечено, что в результате политики, проводимой главой государства Ильхамом Алиевым, Азербайджан развивается, создаются новые парки и зеленые зоны, проводится большая работа по улучшению экологической ситуации. Наряду с этим было подчеркнуто наличие недостатков в некоторых областях на местах, продемонстрированы фотографии конкретных фактов, выявленных в ходе мониторинга по районам.

В заключение совещания заместитель главы Исполнительной власти города Баку Аяз Гусейнов еще раз отметил, что наряду с проводимой позитивной работой важно в кратчайшие сроки устранить ряд имеющихся в настоящее время недостатков.