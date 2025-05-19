Азербайджан на саммите Европейского политсообщества: дипломатия, стратегия, влияние

Эффективно выстраивая отношения с Востоком и Западом, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции как важный геополитический игрок - действенность и результативность этой политики ярко проявляются в условиях стремительно меняющегося глобального порядка.

В этом контексте особенно выделяется твердая и последовательная позиция Баку в отношениях с Европейским Союзом – именно она сыграла ключевую роль в преодолении прежней односторонности и восстановлении взаимоуважительного диалога.

Еще недавно могло показаться, что отношения между Азербайджаном и Европейским союзом находятся на этапе спада. В течение определенного периода они переживали заметное охлаждение, что было обусловлено несправедливыми и односторонними подходами прежнего руководства ЕС. Попытки давления, предвзятые оценки региональных процессов и игнорирование реалий Южного Кавказа ставили под сомнение искренность и сбалансированность европейской политики в регионе.

Не является секретом и фактор влияния Армении, которая, стремясь создать в регионе разделительные линии, пыталась занять исключительное и монопольное положение в отношениях с Евросоюзом. Усугубляло ситуацию наличие сил, поддерживавших эти амбиции, и в самом Брюсселе.

Однако решительная, независимая позиция Азербайджана, основанная на принципах справедливости и международного права, позволила нейтрализовать эти однобокие тенденции. Она же побудила ЕС пересмотреть прежние однобокие подходы, заложив тем самым основу для восстановления равноправного и конструктивного диалога с Баку.

С этой точки зрения участие Президента Ильхама Алиева в 6-м саммите Европейского политического сообщества в Албании стало не просто формальным дипломатическим шагом, а важным маркером нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Переговоры Президента Ильхама Алиева в Тиране с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по их просьбе, встречи главы государства с европейскими лидерами на полях саммита, а до этого визиты в Баку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дана Йёргенсена - все это яркие примеры возросшей значимости Азербайджана для Европы.

На всех этих встречах неизменно подчеркивалась региональная значимость Азербайджана и его ключевая роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В полной мере осознавая незаменимость вклада Азербайджана в этот процесс - особенно в условиях нынешней геополитической нестабильности - в Брюсселе придают высокое значение сотрудничеству с Баку и выражают стремление к его дальнейшему углублению. Со своей стороны, Азербайджан рассматривает перспективы расширения географии своего экспорта на европейском рынке, который сегодня является для него основным в энергетическом секторе.

Содержание переговоров Президента Ильхама Алиева в Тиране – очередное наглядное подтверждение обоюдного стремления к укреплению стратегического диалога. Азербайджан является важным и надежным партнером Европейского Союза, заявили Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что высоко оценили поддержку Азербайджана, особенно в период, когда Европа нуждается в энергии, сообщает Азертадж. Были подчеркнуты связи Азербайджана с Центральноазиатским регионом и его ведущая роль в Среднем коридоре. Наряду с этим, с удовлетворением было отмечено, что наша страна играет роль платформы для диалога между различными сторонами в обеспечении мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Европейским Союзом, коснулся роли нашей страны в энергетической безопасности Европы. Глава государства отметил наличие больших перспектив для расширения сотрудничества между нашей страной и ЕС в энергетической сфере, подчеркнул нынешнюю роль Азербайджана в обеспечении энергией 10 европейских стран, в том числе 8 стран Евросоюза.

Коснувшись важной роли, которую наша страна играет в Среднем коридоре, Президент Ильхам Алиев отметил инвестиции, вложенные в транспортную инфраструктуру, созданную в Азербайджане с целью развития этого коридора, и проводимую в этом направлении работу. Глава государства также сообщил, что объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились.

В ходе беседы были затронуты Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере передачи возобновляемой энергии из Центральной Азии через Каспийское море, подписанное на уровне президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, а также проекты прокладки по дну Черного моря электрокабеля для экспорта возобновляемых энергоресурсов. Были отмечены широкие возможности для сотрудничества с Европейским Союзом в этих направлениях. На встрече были затронуты обсуждения, проводимые в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, подчеркнуто наличие больших перспектив для сотрудничества с Европейским Союзом в этой сфере.

Эти переговоры, а также двусторонние встречи Президента Ильхама Алиева с руководителями европейских стран на полях саммита Европейского политического сообщества наглядно продемонстрировали высокий уровень интереса к Азербайджану, признание многими государствами стратегической значимости нашей страны и растущее стремление к расширению сотрудничества. Сегодня для европейских политических кругов становится все более очевидным, что реализация эффективной политики в регионе без участия Азербайджана невозможна. Азербайджан все более уверенно утверждается в восприятии международного сообщества как надежный и ответственный партнер - не только в политической, геополитической, энергетической и транспортной сферах, но и в деле поиска решений глобальных вызовов.

Рост международного авторитета и политического веса Азербайджана обусловлен также успехами его внешнеполитического курса в восточном и азиатском направлениях: в числе недавних подтверждений стоит отметить успешные визиты Президента Ильхама Алиева в Китай, визит руководителя Вьетнама в Азербайджан. Сегодня наша страна становится важным логистическим узлом в рамках транспортного коридора Восток-Запад. Развитие Транскаспийского маршрута, растущее сотрудничество с Азией делают Азербайджан незаменимым участником новой Евразийской транспортной архитектуры.

С другой стороны, четкий вектор многополярной внешней политики страны подтверждается началом нового этапа в восстановленных и вошедших в нормальное русло политических отношениях с Европой, где все чаще признают стратегическое значение устойчивого партнерства с Азербайджаном - как с точки зрения энергетической безопасности, так и в более широком геополитическом контексте. Принципиальная и независимая политика Азербайджана в диалоге с ЕС, основанная на взаимном уважении, придает этим отношениям новую глубину и стабильность.

Показательно, что на фоне нарастающих глобальных вызовов инициативу к диалогу с Баку проявляют сами европейские лидеры. Эти контакты не только подтверждают высокий уровень доверия, но и подчеркивают растущее признание стратегической роли Азербайджана как ключевого связующего звена между Востоком и Западом. В условиях глобальной нестабильности Азербайджан выступает важным дипломатическим актором, играющим стабилизирующую роль в решении региональных и международных проблем. Способность Баку выстраивать сбалансированные отношения с различными центрами силы делает страну востребованным партнером в обеспечении устойчивого развития и глобальной безопасности.

В этом же контексте следует рассматривать значение Азербайджана как важной международной площадки для обсуждения вопросов глобального значения. В свете этого, планируемое проведение в стране саммитов Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, а также Форума URBAN – это яркое свидетельство признания международной роли Азербайджана и убедительный результат успешной, многовекторной внешней политики.

Президент Ильхам Алиев - автор и архитектор этой внешнеполитической стратегии, благодаря которой Азербайджан поступательно укрепляет свой авторитет на мировой арене. Именно активная, выверенная и тонко выстроенная дипломатия главы государства, его стратегическое мышление, гибкость и прагматизм внешнеполитического курса, а также поступательное усиление экономического и энергетического потенциала Азербайджана позволили стране утвердиться в статусе так называемой «средней державы» (middle powers) - самостоятельного и ответственного участника международных процессов, играющего значимую роль как в региональной, так и в глобальной политике. Эта роль особенно заметна на фоне шагов Азербайджана в направлении выстраивания сбалансированных отношений с ведущими центрами силы, а также его вклада в энергетическую безопасность, устойчивое развитие и межцивилизационный диалог.

Таким образом, в условиях геополитической турбулентности и нарастающей конкуренции между великими державами, Азербайджан наглядно демонстрирует, как можно эффективно отстаивать национальные интересы, при этом оставаясь востребованным и ценным партнером для различных мировых центров силы. В том числе благодаря этому Азербайджан, чья внешняя политика основывается не на блоковом мышлении или идеологических предпочтениях, а на четком понимании национальных интересов и глобальной взаимосвязанности, сегодня воспринимается международным сообществом как фактор стабильности, надежности и прагматизма.

Сегодня Баку не делает выбор между Западом и Востоком - он строит между ними мосты, превращаясь в уникальную платформу для диалога и сотрудничества.