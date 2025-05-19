К чему приводит продажа и использование поддельных автозапчастей? – ЭКСПЕРТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ – ВИДЕО

На протяжении долгого времени влияние ввозимых из-за рубежа поддельных автозапчастей наносит серьезный ущерб гражданам, особенно водителям. Это не только материальный, но и моральный ущерб, так как использование неоригинальных деталей может закончиться тяжелыми смертельными авариям.

Бороться с этим явлением иногда становится невозможным. Как известно всем автолюбителям, в прошлом году самой продаваемой маркой автомобилей в мире стала компания Toyota. Поэтому наибольшее количество поддельных запчастей выпускается именно под логотипом Toyota, что вредит финансово, а также бьет по репутации самой компании.

Avtosfer.az уже давно присоединился к борьбе компании Toyota с неоригинальными автозапчастями. Мы неоднократно снимали и публиковали обучающие видеоматериалы, чтобы водители знали, какие убытки им могут быть причинены. Однако многие по-прежнему смотрят на цену, а не на качество. Некоторые водители считают, что выгоднее купить фальшивую деталь за 50 манатов и через 5–6 месяцев снова за ту же сумму заменить её. Однако они не понимают, насколько в выигрыше могли бы оказаться, купив оригинальную деталь за 100 манатов с гарантией у официального представителя компании.

Эксперт по транспорту Элмаддин Мурадлы отметил, что Toyota ведет глобальную борьбу в данном направлении:

"В Азербайджане есть Агентство интеллектуальной собственности, где официально зарегистрирована также компания Toyota. Это значит, что только она имеет право продавать детали под своим именем и упаковкой. Тем не менее, подделки все же попадают на рынок. Некоторые нарушители выявлены, и Toyota подала на них в суд. Компания не хочет, чтобы кто-то продавал чужие товары под ее логотипом, поскольку возникающие впоследствии проблемы вызывает недоверие у клиентов. Например, тормозные колодки: оригинальные содержат специальные кристаллы, не наносящие вреда окружающей среде при износе, в отличие от подделок, которые вредны и для экологии, и для машины, и для тормозного пути. Я лично видел видео на официальном сайте Toyota, где объясняется, как происходит нормальная и аномальная деформация. Поддельные детали приводят к аномальной деформации".

По словам представителя Toyota в Баку Эльдениза Джафара, каждая неоригинальная деталь может нанести машине определенный вред:

"Например, поддельные масляные фильтры не способны полноценно очищать масло, в результате чего вредные вещества попадают в двигатель. Из-за этого двигатель работает неправильно, и масло быстро темнеет. По нашим исследованиям на рынке страны, чаще всего подделывают тормозные колодки, а также топливные фильтры. Использование неоригинального топливного фильтра может нанести серьёзный ущерб двигателю. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальные запчасти".

Продажа неоригинальных деталей также считается уголовным преступлением по двум причинам:

1. Нанесение ущерба компании через продажу неоригинальной продукции под её именем.

2. Нанесение материального и потенциально смертельного вреда покупателям.

Многие владельцы магазинов не знают своих обязательств и ответственностей, поэтому игнорируют закон и ради прибыли пренебрегают безопасностью клиентов.

В ответ на запрос Avtosfer.az Государственный таможенный комитет сообщил, что регулярно осуществляет таможенный контроль над товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности, обеспечивая защиту прав правообладателей:

"На основании обращения правообладателей в Реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, необходимо предоставить соответствующую идентификационную информацию таможенным органам. Согласно статье 287.1 Таможенного кодекса, если товар имеет признаки контрафактности, его выпуск может быть приостановлен. Нарушения в данной сфере влекут административную и уголовную ответственность в соответствии с КоАП и Уголовным кодексом Азербайджана".

Известный автомеханик Сахиль Агабейли отметил, что многие водители не считают нужным переплачивать за оригинальные детали, так как планируют продать автомобиль через определенное время:

"Например, если ремонтировать двигатель с оригинальными деталями, это обойдется в 5 000 манатов, с деталями другой фирмы – 3 000 манатов, а с самыми дешевыми – 1 500 манатов. Водители предпочитают тратить 20 манатов на китайские или даже собранные в подвалах детали, что неприемлемо. В настоящее время в стране продаются 5 типов поддельных запчастей, и все они наносят серьёзный вред".

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов сообщил, что в организацию поступает множество жалоб в связи с поддельными запчастями, и по ним начаты расследования:

"Особенно в магазинах запчастей рядом с авторынками часто не выдают официальные кассовые чеки. Подделки не только вредят финансово, но и могут привести к авариям. Мы уже подняли вопрос в госорганах и обратились в суд".

Физик и автомобильный эксперт Эльчин Аббасов отметил, что подделки негативно влияют на работу всей машины:

"Внутри тормозных колодок может быть слишком много меди, что вызывает шум. Если меди мало, то при интенсивном торможении они перегреваются. Также важна тормозная жидкость: если она некачественная, при перегреве колодок тормоза просто не сработают. Большинство водителей вообще не меняют тормозную жидкость или меняют очень редко, тогда как компании рекомендуют делать это каждые два года. Многие говорят: “Я ведь почти не езжу, зачем мне менять?”. Однако тормозная жидкость гигроскопична и со временем теряет качество".