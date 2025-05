Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети Х публикациями о встречах, проведенных в рамках визита в Иран.

Х.Гаджиев также затронул темы, которые были обсуждены на Тегеранском Диалоговом форуме.

"Был рад выступить в формате "один на один" на Тегеранском Диалоговом Форуме и поговорить о новом глобальном (бес)порядке, региональной ответственности и инклюзивности, дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и выводе его на качественно новый уровень в качестве продолжения визита президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул помощник президента.

Pleased to address Tehran Dialogue Forum at “one to one” format and talk about new global (dis)order, regional ownership and inclusiveness, further enhancement of Azerbaijan-Iran bilateral cooperation and elevating it to qualitatively new level as a follow up President Masud… pic.twitter.com/kFN2hQDSip — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 18, 2025

Сопроводив публикацию фото со встречи с заместителем руководителя политического отдела Администрации президента Ирана Мехди Санаи, Х.Гаджиев отметил:

"С моим коллегой Мехди Санаи и секретарем Совета национальной безопасности Ирана Акбаром Ахмадианом мы рассмотрели текущее состояние дружественных двусторонних связей между нашими странами и перспективы их дальнейшего развития в продолжение визита президента Ирана в Азербайджан".

With my colleague Mehdi Sanai @Mehdi_Sanaei_ and Secretary of National Security Council of Iran Dr. Akbar Ahmadian we reviewed the current status of friendly bilateral ties between our countries and prospects for further advancement, as a follow up to the visit of President of… pic.twitter.com/DWztvZk8I7 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 18, 2025