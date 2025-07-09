МИД РФ рассказал о контактах с Баку по теме задержания россиян

Россия находится в контакте с азербайджанской стороной по теме задержания российских граждан, в том числе по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. Убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», - сказала Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля Хатаинский районный суд города Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.

Им были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» Уголовного кодекса Азербайджана.