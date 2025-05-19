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Azercell официально сертифицирован как Great Place to Work®

First News Media12:10 - Сегодня
Azercell официально сертифицирован как Great Place to Work®

Престижная оценка подчеркивает приверженность лидирующего мобильного оператора формированию доверительной и позитивной рабочей среды.

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана ООО «Azercell Telecom» с гордостью объявляет об получении официального сертификата Great Place to Work® - глобальной аккредитации по культуре на рабочем месте. Столь престижное признание основано исключительно на отзывах, предоставленных действующими сотрудниками относительно их опыта работы в компании. Согласно результатам последнего опроса, более 80% сотрудников Azercell считает компанию прекрасным местом для работы, что подчеркивает ее постоянное стремление к повышению уровня удовлетворенности сотрудников и организационному совершенству.

«Как лидирующий мобильный оператор Азербайджана, Azercell играет ключевую роль в формировании цифровой экосистемы страны. Столь огромная ответственность требует наличия целеустремленной и преданной своему делу команды профессионалов, которые внедряют инновации, предоставляют выдающиеся услуги и поддерживают ценности, которым компания следует в вопросах устойчивости и корпоративной ответственности, - сказала генеральный директор ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова. - Создание рабочей среды, в которой люди будут чувствовать уверенность и поддержку, а также получать вдохновение для роста, стало основополагающим фактором нашего успеха. Эта сертификация является мощным подтверждением того уровня культуры, который мы создали вместе, значимым признанием непоколебимой приверженности своему делу и упорного труда всей команды Azercell».

Директора департамента Управления Человеческим Капиталом Диляра Гусейнова отметила, что постоянные инвестиции компании в обучение и развитие сотрудников, являются краеугольным камнем ее позитивной рабочей культуры: «В Azercell мы твердо верим, что инвестирование в наших сотрудников означает инвестирование в будущее нашей компании. Только в 2024 году компания провела более 640 учебных мероприятий в партнерстве с признанными на международном уровне учреждениями, такими как IE Business School, Franklin Covey, Cornell University и т.д. Наша совместная с GSMA программа по развитию человеческого потенциала является еще одной важной вехой в усилиях по внедрению лучших мировых практик в работу нашей команды. Благодаря лидерским инициативам, международным программам обмена и кросс-функциональному сотрудничеству мы гарантируем, что у наших сотрудников есть все возможности для профессионального и личностного роста».

Постоянно уделяя особое внимание вовлеченности, инклюзивной культуре и профессиональному развитию своих сотрудников, Azercell подтверждает статус одного из ведущих работодателей в Азербайджане и приверженность созданию среды, в которой процветают инновации и операционное совершенство.

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