Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с РФ

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в ближайшем будущем будет представлен Меджлису (парламенту) Ирана для окончательного утверждения.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Договор был рассмотрен и одобрен комитетом по внешней политике и национальной безопасности Меджлиса. Вскоре он будет представлен [парламенту] для окончательного утверждения и ратификации», - сказал дипломат на еженедельном брифинге.

Как подчеркнул Багаи, стратегическое партнерство между Ираном и Россией «очень важно». «С момента подписания [соглашения] МИД заявил, что рассматривает сотрудничество [с Россией] как один из главных приоритетов внешнеполитического ведомства», - добавил он.

17 января по итогам переговоров в Кремле президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 21 апреля российский лидер подписал закон о ратификации соглашения.

Источник: ТАСС