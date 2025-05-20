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Определен юридический статус представителя Президента Азербайджана по вопросам климата

First News Media20:20 - Сегодня
Определен юридический статус представителя Президента Азербайджана по вопросам климата

Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата добавляется к первой классификации административных и вспомогательных должностей.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной службе», включенной в повестку заседания парламента, которое состоится 23 мая.

Согласно проекту, расширяется сфера охвата первой классификации административных и вспомогательных должностей.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

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