Определен юридический статус представителя Президента Азербайджана по вопросам климата
Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата добавляется к первой классификации административных и вспомогательных должностей.
Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной службе», включенной в повестку заседания парламента, которое состоится 23 мая.
Согласно проекту, расширяется сфера охвата первой классификации административных и вспомогательных должностей.
Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.
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