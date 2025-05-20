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На автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

First News Media23:40 - 20 / 05 / 2025
На автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

На участке автомагистрали Баку-Губа в Сумгайыте произошла массовая авария, в которой погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает Report, при столкновении двух Mercedes и трех грузовиков от полученных ранений на месте происшествия скончался Рзаев Руслан Исмаил оглу, 1986 года рождения, еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сообщается, что фура была припаркована на обочине дороги. В это время двигавшийся в направлении Губы Mercedes, вышедший из-под управления, наехал на нее сзади. В ДТП водитель грузовика, находившийся за прицепом, получил тяжелые травмы.

Пассажир Mercedes от полученных при столкновении травм скончался на месте происшествия.

Пострадавшие водители грузовика и Mercedes госпитализированы. В Сумгайытском медцентре, куда они были доставлены, сообщили, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Их лечение продолжается.

По факту ведется расследование.

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