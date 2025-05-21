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Национальный лидер туркменского народа поздравил Ильхама Алиева

First News Media17:43 - Сегодня
Национальный лидер туркменского народа поздравил Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и братский народ Вашей страны по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы суверенного развития Азербайджан достиг колоссальных успехов во всех сферах жизнедеятельности, завоевал высокий авторитет и доверие на международной арене.

Убеждены, что туркмено-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на принципах добрососедства, искренней дружбы и доверия, будет и впредь динамично развиваться на благо наших братских стран и народов.

Пользуясь случаем, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на ответственном государственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания».

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