Состоялась встреча между Министерством науки и образования и рейтинговым агентством Times Higher Education

В рамках 21-го Всемирного образовательного форума, проходящего в Лондоне, состоялась двусторонняя встреча делегации во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым с руководством международного рейтингового агентства Times Higher Education (THE).

В ходе встречи были обсуждены текущие позиции азербайджанских вузов в рейтингах THE, а также перспективы их дальнейшего развития. Стороны также обменялись мнениями по ряду проектов, реализация которых планируется в ближайшие месяцы в рамках двустороннего сотрудничества.

Планируется, что делегации Министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также представители ведущих азербайджанских вузов будут представлены в азербайджанском павильоне в рамках Глобального конгресса по устойчивому развитию, который пройдет в Стамбуле (Турция) с 16 по 19 июня при поддержке THE.

Кроме того, обсуждалась подготовка к Евразийскому университетскому саммиту, который впервые пройдет в Баку 24–25 сентября на тему «Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию». В нем ожидается участие более 50 всемирно признанных спикеров и свыше 350 участников, представляющих около 150 организаций в соответствующих областях.