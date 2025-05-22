Израиль отозвал переговорную делегацию из Катара

Израильская делегация, принимавшая участие в непрямых переговорах с представителями палестинского движения ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, полностью отозвана из столицы Катара Дохи.

Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, Израиль «отозвал всю свою переговорную делегацию из Дохи».

Как указывает телеканал, все без исключения члены израильской группы переговорщиков, включая и специалистов, занимавшихся техническими вопросами, возвращаются на родину. Отмечается, что израильские власти приняли такое решение в связи с тем, что, по их мнению, «переговоры [в Дохе] провалились».

В столице эмирата прошло несколько раундов консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. 20 мая премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что прошедшие переговоры не привели к сближению позиций сторон. По его словам, «раунды переговоров, которые проходили в Дохе в последние несколько недель, к сожалению, пока ни к чему не привели, потому что между двумя сторонами существует фундаментальный разрыв».

Источник: ТАСС