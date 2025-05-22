В Азербайджане грузовик столкнулся с поездом, пострадали 3 человека

В Газахе грузовик столкнулся с поездом.

По информации АПА, инцидент произошёл в селе Чайлы района. В результате столкновения грузовика марки «Ford» с поездом пострадал житель Товузского района, 1978 года рождения, Э. Ширинов. Он был доставлен в больницу с травмами. На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих служб.

По сообщению TƏBİB, 22 мая около 17:00 в Газахскую районную центральную больницу были госпитализированы 3 мужчины, получившие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Им была оказана первая медицинская помощь. В хирургическом и реанимационном отделениях больницы продолжается лечение лиц с телесными повреждениями различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, другого —средней тяжести, третий в стабильном состоянии», — говорится в информации.