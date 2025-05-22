В Азербайджане зачитан приговор членам группировки, намеревавшейся создать государство «Кериме»

В Азербайджане зачитан приговор членам группировки, пытавшейся создать государство «Кериме»

Завершился судебный процесс по уголовному делу Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшюдова, Тарзана Гарашева и Анара Исаева, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти с целью создания государства «Кериме».

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой был зачитан приговор.

Решением суда Ариф Джумшюдов приговорен к 17 годам, Анар Исаев – к 17 годам, Санан Мамедов – к 8 годам, Игбал Ахундов – к 8 годам, Хагани Мамедов – к 8 годам, Тарзан Гарашев – к 8 годам лишения свободы.

Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.