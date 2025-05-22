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Глава МИД Украины готовится с визитом в Баку: как это расценивают в Азербайджане

First News Media08:35 - Сегодня
Глава МИД Украины готовится с визитом в Баку: как это расценивают в Азербайджане

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Азербайджан.

Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на источники.

Визит запланирован на 25–26 мая.

В рамках поездки украинский министр проведет ряд встреч в Баку.

Политолог Фархад Мамедов считает, что «дежурный визит главы внешнеполитического ведомства Украины в Азербайджан должен был бы стать обычным делом, если бы не война, когда к визитам официальных лиц Украины привлекается дополнительное внимание в мире и в регионе».

«А визит действительно обычный», - написал он в своем Telegram-канале.

«Это нормально, когда две страны с уровнем отношений, характеризующиеся как стратегическое партнёрство, совершают визиты для обсуждения двусторонней повестки.

А обсуждать есть что…

Из-за войны приоритеты во внешней политике Украины сместились на устранение агрессии и доведения позиции до мирового сообщества. На полях различных международных мероприятий периодически проводятся двусторонние встречи как лидеров Азербайджана и Украины, так и глав МИДов.

На нынешнем этапе у главы МИД Украины появилась возможность совершить визит, и Баку собирается принять гостя…

Обсуждать будут политический диалог между странами, наверняка подтвердят традиционную приверженность принципу территориальной целостности. У Азербайджана в Украине инвестиции, SOCAR владеет сетью заправок, частные инвестиции компаний Азербайджана охватывают телекоммуникационную сферу, строительство, сельское хозяйство. Уже более года обсуждается тема поставок энергоресурсов из Азербайджана в Украину.

Наряду с этим, Азербайджан занимает первое место по объёму гуманитарной помощи Украине среди стран СНГ.

Диаспорская составляющая также обширная: десятки тысяч азербайджанцев в Украине и многочисленная украинская община в Азербайджане.

Как видно, повестка насыщенная, и после долгой паузы появляется возможность обсудить двустороннюю повестку, наметить приоритеты и расширять сферы сотрудничества.

Отметим, что это первый визит главы МИД Украины за последние три года в регион, и этот визит совершается в Азербайджан.

Конечно, визит главы МИД Украины вызовет раздражение в Москве. Спекуляций не избежать…

Однако следует понимать, что Азербайджан проводит независимую, однако предсказуемую политику в отношении своих соседей, России в том числе…

В период оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, Россия оформила военно-политическое союзничество с Арменией, Армения вступила в ОДКБ и пользовалась всеми преференциями и поддержкой Москвы. А недавнее заявление главы МИД России Лаврова о том, что Армения использовала российское оружие для оккупации и удержания территорий Азербайджана, является показательным. Другим заявлением Лавров подтвердил, что Россия всеми способами пыталась оставить определение «статуса» Карабаха «будущим поколениям»…

Так что возможное раздражение определённых кругов в Москве не имеет оснований и лишено смысла.

Азербайджан и Украина имеют широкую двустороннюю повестку, и визит главы МИД Украины следует понимать исключительно в этом контексте.

Азербайджан не ограничивает свою внешнюю политику: в Баку принимали с госвизитом президента России в прошлом году, и тогда обсуждалась исключительно двусторонняя повестка; также примут и главу МИД Украины с той же двусторонней повесткой».

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