В суде продемонстрированы видеоматериалы, отражающие участие Левона Мнацаканяна в оккупации города Шуша

На продолжившемся в Бакинском военном суде в четверг судебном процессе был продемонстрирован видеоматериал, отражающий признание обвиняемого Левона Мнацаканяна в участии в захвате города Шуша армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на видео Левон Мнацаканян говорит: «На момент захвата Шуши я был в роте Ашота Гуляна. Наша рота действовала по левую сторону от их подразделения — в направлении Шушинской крепости. Мы тесно взаимодействовали с их ротой. Прорыв основной линии фронта произошел в центральной и левой частях».

Отвечая на вопрос поддерживающих государственное обвинение прокуроров по поводу видеоматериала, Левон Мнацаканян отказался от своих слов, зафиксированных на кадрах.

Отметим, что судебный процесс по делу граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате агрессивной войны Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении захватнической войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, а также в многочисленных других преступлениях, продолжится 23 мая.