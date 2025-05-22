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Завтра часть Баку останется без газа

First News Media22:20 - Сегодня
Завтра часть Баку останется без газа

Завтра в ряде районах Баку временно отключат газоснабжение.

Об этом сообщили в производственном объединении «Азеригаз».

В связи с проведением ремонтных работ 23 мая с 09:00 будет приостановлена подача газа в отдельных частях Сабунчинского района — в частности, в посёлках Забрат и Мухаммади, Маштага, жилых массивах Маштага-Гюльчулюк, Савалан, Маштага-Нардаран, а также на территории Даш Карханасы, Субтропического совхоза, в садовых участках Маштага-Лягич баглары, в селе Кюрдаханы и прилегающих районах.

Кроме того, отключение затронет и Хазарский район: без газа останутся посёлки Бузовна и Шаган, а также жилые массивы Албалылыг, Атчылыг и Таманис.

Дополнительно, начиная с 10:00, в связи с техническими работами будет приостановлена подача газа в посёлках Сахиль и Умид Гарадагского района.

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