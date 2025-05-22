Дан: Румыния продолжит помогать Украине

Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью газете Financial Times.

«Да, я это поддерживаю», - сказал Дан, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками.

По его словам, Румыния готова увеличить расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Как отмечает Financial Times, обещание избранного президента увеличить расходы на оборону прозвучало в деликатный момент для Румынии, где сменявшие друг друга правительства позволили дефициту бюджета раздуться до 9,3% ВВП к прошлому году, что является самым высоким показателем в ЕС.

Источник: РИА Новости