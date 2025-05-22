Baccarat и Notes Gastronomy&Bar представили уникальное коктейльное меню, вдохновленное четырьмя стихиями - ФОТО

14 мая в Баку состоялось закрытое мероприятие Baccarat x Notes Gastronomy&Bar, объединившее творческое и ремесленное наследие французского Дома Baccarat и атмосферу одного из самых знаковых заведений столицы Notes Gastronomy&Bar.

Гости вечера, среди которых были инфлюенсеры, представители медиа и друзья бренда, первыми познакомились с новой коллаборацией, приуроченной к 260-летию легендарного дома. С 15 мая до конца июля в Notes Gastronomy&Bar можно будет попробовать специальное коктейльное меню, вдохновлённое философией четырёх стихий — земли, воды, воздуха и огня. Каждый из коктейлей представлен также в безалкогольной интерпретации.

Французский Дом Baccarat в сотрудничестве с Notes Gastronomy&Bar представил уникальное меню, в котором каждый коктейль передаёт характер одной из стихий, необходимых для создания хрусталя. Стихию огня отражает коктейль, сервированный в легендарном бокале Harcourt 1841 Coupes — символе традиций и королевской эстетики, созданном в XIX веке для Луи-Филиппа. Вдохновение воздухом нашло воплощение в коктейле, поданном в эффектном бокале Vega Flutissimo Flutes с характерной гранёной ножкой, подчёркивающей лёгкость и чистоту линий. Вода передана через коктейль в тонкостенном бокале Passion Champagne Glasses by Jean-Charles Boisset, созданном для раскрытия тончайших оттенков вкуса. Завершает коллекцию коктейль, олицетворяющий землю, сервированный в стакане Harmonie Tumblers с глубокими вертикальными гранями, символизирующими силу и устойчивость.

Особую атмосферу вечера дополнили музыкальное сопровождение от DJ Maya Aziz и эффектное шоу лучших барменов Notes Gastronomy&Bar. Пространство было оформлено декором, вазами и предметами из коллекций Baccarat, что придавало мероприятию выразительность и подчёркивало философию бренда — умение наслаждаться моментом и видеть красоту в каждой детали. Специально для участия в вечере в Баку прибыла Александрин Рейль-Линье, представитель Baccarat, что сделало событие ещё более значимым.

Эксклюзивное коктейльное меню, представленное в рамках коллаборации, позволяет гостям Notes Gastronomy&Bar не только прикоснуться к уникальному мастерству Baccarat, но и пережить настоящее чувственное приключение, где вкус, форма и настроение сливаются в единое произведение искусства.

Baccarat в Азербайджане эксклюзивно представляет официальный дистрибьютор — компания Italdizain. Познакомиться с ассортиментом бренда можно в бутике Maison de Luxe, расположенном по адресу: Баку, улица 28 Мая, 5C

Телефон: (+994 12) 493 20 59

Мобильный: (+994 51) 201 92 97

Больше информации о бренде Baccarat и его коллекциях вы можете найти на сайте: https://italdizain.az/ru/brands/baccarat .

О компании Italdizain

Компания Italdizain — официальный дистрибьютор бренда Baccarat в Азербайджане. Уже более тридцати лет Italdizain представляет в Азербайджане ведущие мировые дома моды, ювелирного искусства, часов и интерьерного дизайна, обеспечивая своим клиентам доступ к лучшим образцам международной люксовой индустрии.

О бренде Baccarat

Основанный в 1764 году по указу короля Людовика XV, французский Дом Baccarat является одной из самых прославленных мануфактур в истории декоративно-прикладного искусства. Более 260 лет Baccarat создаёт произведения, сочетающие уникальное мастерство, инновационные подходы и неизменно высокое качество. Изделия Baccarat украшают интерьеры дворцов, музеев и частных коллекций по всему миру, олицетворяя утонченность, престиж и искусство наслаждаться жизнью.