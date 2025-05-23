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Отель The Ritz-Carlton, Tashkent от PASHA Real Estate получил премию Asia Pacific Property Award - ФОТО

First News Media13:49 - Сегодня
Отель The Ritz-Carlton, Tashkent от PASHA Real Estate получил премию Asia Pacific Property Award - ФОТО

Отель The Ritz-Carlton, Tashkent от PASHA Real Estate получил премию Asia Pacific Property Award за лучшую архитектуру многофункционального комплекса в Узбекистане.

«PASHA Real Estate» с гордостью сообщает, что отель The Ritz-Carlton, Tashkent удостоен престижной премии Asia Pacific Property Award в категории «Лучшая архитектура многофункционального комплекса в Узбекистане». Это признание подчеркивает выдающееся архитектурное качество проекта и несомненно укрепляет международное присутствие «PASHA Real Estate».

Архитектурная концепция была разработана компанией Benoy Limited — всемирно признанным архитектурным бюро, прославившимся созданием знаковых городских пространств по всему миру. Проект The Ritz-Carlton, Tashkent стал воплощением утончённого синтеза международных стандартов дизайна и самобытных черт региональной архитектуры.

Как азербайджанская компания, мы испытываем особую гордость за вышеуказанное достижение. Это убедительное свидетельство верности стратегического видения нашей компании и ещё одна важная веха, подчёркивающая растущее влияние Азербайджана в сфере глобального развития недвижимости.

«Эта награда — подтверждение прочности наших международных партнёрских связей и отражение приверженности PASHA Real Estate созданию значимых и масштабных проектов по всему региону, — отметил Озгюр Гетер, генеральный директор (CEO) PASHA Real Estate Group. — Мы по-настоящему гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие архитектурного облика Узбекистана и внедряем мировые стандарты на каждом рынке, где реализуем свои проекты».

О компании «PASHA Real Estate Group»

«PASHA Real Estate Group» специализируется на инвестициях в недвижимость, её строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации. География деятельности охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель группы включает в себя роскошные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, элитную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, «PASHA Real Estate Group» стремится устанавливать новые отраслевые стандарты и повышать стоимость своих активов на глобальном уровне.

www.pasharealestate.az

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