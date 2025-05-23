​​​​​​​Обновленный закон «О рекламе»: Как инфлюенсеры Азербайджана будут работать по-новому?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая 2025 года подписал Закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рекламе».

Согласно документу, изменения предусматривают включение «цифровых платформ, являющихся носителями рекламы» (интернет-информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные сети или их мобильные приложения, используемые для размещения рекламы) в сферу регулирования закона «О рекламе». Это регулирование будет применяться в случаях, когда реклама адресована потребителям рекламы, находящимся на территории Азербайджана.

Кроме того, закон определяет статус лиц, осуществляющих рекламную деятельность на цифровых платформах, являющихся носителями рекламы, используя свое влияние за материальное вознаграждение, и установление требований к рекламе на цифровых платформах, предоставляемой такими лицами.

Законопроект вводит понятие «цифровой платформенный инфлюенсер» и обязывает таких лиц обозначать рекламный контент специальными пометками – «реклама», «спонсорство», «на правах рекламы» и «партнерство». Также запрещается создавать фейковые аккаунты для предоставления информации о рекламируемом товаре, а также формировать ложные представления об использовании товаров.

Учитывая значимость этой темы и то, что в Азербайджане, как и во многих странах мира в эпоху цифровизации, активно развивается сфера инфлюенсеров и блогеров, редакция 1news.az обратилась за комментариями к Фариду Пардашунасу, члену Правления Совета прессы Азербайджана, техноблогер.

Как сообщил Фарид Пардашунас, теперь лица, получающие вознаграждение за продвижение товаров и услуг, обязаны чётко обозначать рекламный контент.

По словам Пардашунаса, все «цифровые платформенные влиятели» (инфлюенсеры) обязаны указывать в своих публикациях одно из следующих обозначений: «реклама», «на правах рекламы», «спонсорство» или «партнерство».

«Таким образом они подтверждают, что сотрудничают с брендом. По новому закону, если инфлюенсер рекламирует какой-либо продукт, он должен также указать информацию о заказчике рекламы. Если это физическое лицо, то нужно указать имя предпринимателя, его ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и контактные данные. Если это юридическое лицо – его название, юридический адрес и контактные данные», — пояснил он.

Фарит Пардашунас отметил, что закон также предусматривает виды запрещенной деятельности. В частности, инфлюенсерам запрещено рекламировать продукты так, будто они ими пользуются, если это не соответствует действительности.

«Они могут рекламировать продукты, которыми не пользуются, но не должны создавать видимость использования. Если они делают вид, что пользуются продуктом, а на самом деле это не так, они несут за это ответственность», — подчеркнул он.

Кроме того, если инфлюенсер использует фотошоп или программы для изменения голоса при рекламе продукта, пытаясь ввести подписчиков в заблуждение, это также должно быть обязательно указано.

По словам Фарида Пардашунаса, механизмы регулирования пока не до конца раскрыты, но контроль может осуществляться через общественный надзор. Граждане имеют право подавать жалобы.

«Сейчас компании работают только официально, и платежи инфлюенсерам также осуществляются официально. Поэтому государству будет легко отслеживать, сотрудничал ли инфлюенсер с тем или иным брендом, выходило ли его видео, и были ли в этот период перечисления денег от бренда инфлюенсеру через Государственную налоговую службу», — добавил Пардашунас.

Тема регулирования рекламной деятельности также активно обсуждается и в социальных сетях. Глава Интернет-форума Азербайджана, директор Мультимедийного Центра Осман Гюндюз прокомментировал ситуацию, затронув вопросы ценообразования и возможные риски для рынка.

По его словам, цены за один рекламный пост в социальных сетях начинаются примерно от 50 манатов. В среднем за одну кампанию блогеры могут получать от 500 до 1500 манатов, а в некоторых случаях — до 10-15 тысяч манатов. Однако он подчеркнул, что большинство блогеров не зарабатывают такие значительные суммы.

Осман Гюндюз также отметил, что около 10 миллионов манатов, которые ранее приходились на долю телеканалов, теперь «перетекли» на цифровой рынок, и эта цифра продолжит расти.

При этом эксперт предупредил о потенциальных рисках, связанных с чрезмерными мерами при применении нового законодательства. По его мнению, это может создать трудности для малого бизнеса, новых блогеров и инфлюенсеров, а также стать тормозящим фактором для молодых людей, только начинающих собирать аудиторию. О.Гюндюз подчеркнул, что это может негативно сказаться на развитии социальных сетей в целом, поскольку их привлекательность заключается именно в разнообразии мнений и контента.

В связи с вступившими в силу изменениями в законодательство, регулирующее деятельность инфлюенсеров, редакция 1news.az обратилась к Хаяле Мамедовой, директору компании по маркетинговым услугам «FOXY INSIDER», чтобы узнать мнение профессионалов рынка.

По словам Хаялы Мамедовой, её компания уже осведомлена о новых правилах и предупредила всех инфлюенсеров, с которыми сотрудничает, о необходимости их соблюдения.

«Это не новшество, на самом деле весь мир работает по этим правилам, которые недавно были приняты и у нас, просто у них это всё уже давно есть. Элементарно, если взять в сравнение, то в России, Турции, Казахстане тоже действуют эти правила», — отметила Хаяла Мамедова.

По мнению Х.Мамедовой, в законе все ещё есть недочеты, касающиеся бартера, поддержки малого бизнеса и просто подарков от крупных компаний, за которые инфлюенсер может просто поблагодарить в своем статусе.

«Единственная проблема в том, что все еще есть блогеры, которые работают по бартеру (обмену), или же есть люди, которые для того, чтобы поддержать малый бизнес, просто делятся той или иной страницей в своих сторис. Интересно, как это будет регулироваться, потом будет ли это относиться к социальной сети Tik-Tok, потому что многие открывают там прямые эфиры и за это никакие налоги не платят. Тогда получается, эти изменения касаются только инфлюенсеров», — подчеркнула она.

Хаяла Мамедова также сообщила, что у инфлюенсеров, с которыми она работает, нет никаких проблем, так как все они являются налогоплательщиками. Она лично не осуществляет наличные платежи, поскольку сама несёт ответственность перед налоговой службой.

«Я делаю переводы и плачу свои налоги, они, в свою очередь, тоже платят свои налоги, и так получается, что с изменениями или без, мы работаем со всеми на официальной основе», — резюмировала Х.Мамедова.

Для того чтобы узнать мнение заинтересованной стороны и понять, действительно ли для некоторых блогеров «золотой век закончился», редакция 1news.az обратилась за комментариями к самим блогерам. Но к сожалению, к некоторым не смогли дозвониться, а иные просто не ответили на звонки.

Тем не менее, этот материал остается открытой площадкой для обсуждения. Инфлюенсеры, желающие высказать свое мнение по данной теме, могут связаться с нашей редакцией.