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Labubu — игрушка, которую хотят все. Но почему?

First News Media18:35 - Сегодня
Labubu — игрушка, которую хотят все. Но почему?

На витрине — существо с огромными ушами, острыми зубами и глазами, полными озорства. Люди выстраиваются в очередь, чтобы купить коробку, не зная, кто внутри. Это не модная косметика и не новый гаджет — это Labubu.

Ажиотаж вокруг Labubu вспыхнул стремительно и с каждым днём только нарастает. То, что ещё вчера казалось нишевым увлечением коллекционеров, сегодня превращается в массовое помешательство. Очереди за новыми коробками становятся всё длиннее, а лимитированные серии исчезают с полок за считанные минуты.

Но история их появления началась гораздо раньше — ещё в 2015 году, когда гонконгский художник Касинг Ланг представил свою серию иллюстрированных книг под названием «The Monsters». Настоящий же прорыв случился в 2019 году, когда Ланг объединился с китайским гигантом Pop Mart. Так Лабубу, ранее существовавшая лишь на бумаге, обрела физическое тело. Данная линейка была вдохновлена скандинавской мифологией, в ней представлено множество необычных персонажей, включая Zimomo, Tycoco, Spooky, Pato и, конечно же, Labubu.

Лабубу — это не просто игрушка, а настоящий персонаж со своей душой. Маленькая эльфийка с острыми ушами, игривой ухмылкой и девятью зазубренными зубами стала иконой дизайнерского мира. Интересный факт: Лабубу — девочка! За милой внешностью скрывается дух приключений и детской фантазии — тот самый, что мы теряем, вырастая, но иногда отчаянно ищем.

«Я чувствую, что этот персонаж рос вместе со мной на протяжении всех этих событий. Раньше я думал о ней как о озорной и чудаковатой, но теперь я думаю, что она проявляет гораздо более спокойные и дружелюбные качества», — сказал Ланг.

Хотя игрушки уже имели достаточную популярность, настоящий «бум» произошел в середине 2024 года, когда Лиса из корейской музыкальной Blackpink была замечена с одной из них. И не только она – с игрушкой также появилась Розэ – тоже участница группы. Так, в отчёте о доходах PopMart было предоставлено, что её чистая прибыль возросла на 188 процентов, а продажи выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, игрушку Labubu взорвали сайты перепродаж, такие как StockX. Только представьте себе – продажи выросли от менее 100 в год в 2023 до более 1000 в день в 2025 году. Некоторые люди платили четырёхзначные суммы, дабы получить хотя бы одну, а другие даже били татуировки с ними.

Стоит отметить, что одна из причин такого большого любопытства к Labubu заключается в элементе неожиданности – ведь они продаются в «слепых коробках», то есть, вы не будете знать, какой вам попался персонаж, пока не распакуете. Например, как указал музыкант VAS Leon: «Меня привлекло в них многое. Одной из причин была неуверенность в том, что я не знаю, что именно получу, открывая коробку. А еще поиск так называемого «секретного» Labubu. Все любят что-то ограниченное и нелегкодоступное».

Да, для стороннего наблюдателя восторг вокруг виниловых игрушек может показаться странным. Но в культуре самовыражения нового поколения Labubu нашли свою нишу. Они не просто стоят на полке — они становятся частью повседневной моды. Одно из самых популярных направлений — использование фигурок как брелков на сумки, рюкзаки и ключи. Яркие, забавные, индивидуальные — они работают как модный акцент, как визуальное заявление о вкусах, настроении и принадлежности к определённой эстетике.

В наши дни тренды возникают и исчезают с поразительной скоростью, удивляя своей креативностью и непредсказуемостью. Как долго продержится этот — большой вопрос, и ответ на него даст только время. Но одно ясно точно: Labubu уже успели захватить сердца множества поклонников по всему миру. А вы готовы присоединиться к этому яркому и необычному движению?

Джамиля Суджадинова

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