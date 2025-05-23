McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала - ФОТО

23 мая McDonald’s Azərbaycan открыл свой 32-й ресторан в Гала — на юго-восточной стороне Мярдаканского шоссе, внутри нового Rahat Gourmet Market.

Ресторан выполнен в современном in-store формате и оформлен в дизайне Geometry, который сочетает функциональность и удобную планировку. Внутри предусмотрено 132 посадочных места, а также просторная терраса на 40 мест — удобный вариант для отдыха в тёплое время года. В ресторане также доступна услуга McDelivery, что сделает доставку в близлежащие посёлки намного быстрее.

Как и в других ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрены передовые технологии обслуживания — интерактивные киоски самообслуживания (EOTF), а также table service — обслуживание с подачей заказа непосредственно к столу. Для автомобилистов работает линия “МакАвто”, что делает обслуживание ещё более удобным.

С открытием ресторана McDonald’s в Rahat Gourmet Market было создано 70 новых рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой 2900 граждан Азербайджана по всей стране.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, на протяжении вот уже 25 лет вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.