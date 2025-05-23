Bvlgari открыл самое крупное ювелирное производство в мире: новые рабочие места, планы и развитие бренда - ИНТЕРВЬЮ

2025 год начался для Bvlgari впечатляюще продуктивно. Серия часовых новинок, представленных на LVMH Watch Week, затем долгожданное открытие нового флагманского бутика в Милане, дебют на главной часовой выставке Watches&Wonders, а завершило это победоносное шествие еще одно торжественное открытие — обновленной, расширенной почти в два раза мануфактуры по созданию ювелирных украшений.

Теперь этот производственный центр в небольшом городке Валенца в полутора часах езды от все того же Милана, стал крупнейшим в своем роде.

Планы развития этого объекта не менее интересные: за ближайшие 4 года бренд планирует не только увеличить количество создаваемых украшений примерно в 4 раза по сравнению с 2017, — годом, когда эта мануфактура была открыта впервые, — но и создать новые рабочие места, привлечь около 500 мастеров. Об этих изменениях, а также о развитии бренда в эпоху социальных сетей и приходу новых клиентов, мы поговорили с Корин Ле Фолль, управляющим директором ювелирного направления Bvlgari.

Что значат для Bvlgari презентация двух таких масштабных проектов, как новый флагманский бутик в Милане и расширение производства в Валенце?

Хотя я присоединилась к бренду лишь прошлой осенью, в сентябре 2024, я уже успела активно погрузиться в эти два процесса. Они всецело отражают идентичность Bvlgari, показывают, что мы гордимся быть римским ювелирным Домом, поддерживающим итальянское мастерство работы с драгоценными металлами и камнями. С одной стороны, расширение мануфактуры в Валенце поможет поддерживать локальное традиционное производство, что очень важно для бренда. С другой стороны, бутик на Монтенаполеоне станет связующим мостом между колыбелью бренда, Римом, и Миланом, важным городом не только для Италии, но и всей Европы, центром моды.

Получается, эти проекты стали логичным развитием бренда?

Да, мы действительно можем так сказать! Они демонстрируют ту фазу, в которой находится сейчас Bvlgari. Мы ведь стали одним из лидеров сектора и всей ювелирной индустрии.

Говоря о развитии, как бренду удается оставаться актуальным, ладить с новым типом клиентов? Ведь они становятся все моложе, их стиль и привычки стремительно меняются, и порой кажется, что они совершенно не похожи на тех, кого мы привыкли видеть в ювелирных бутиках.

Ювелирные украшения в меньшей степени подвержены влиянию изменчивых трендов. И в первую очередь, они вне времени. Конечно, при этом мы ежегодно запускаем новые коллекции, обновляем наши культовые линейки. Поэтому то, что мы показываем публике последние несколько лет, в том числе в соцсетях, на самом деле говорит с этим молодым поколением клиентов на одном языке. Кроме того, в ДНК Bvlgari заложены любовь к наследию, качеству, совершенству и ответственному производству, а эти ценности находят отклик у всех возрастов.

Bvlgari – это, в первую очередь ювелирный бренд или часовой?

Мы ювелирный бренд. Я бы сказала так: мы – ювелиры, которые делают часы, и вообще открыты ко многому. И я думаю, так и будет всегда, потому что это в нашем ДНК.

На какие регионы и рынки ориентируются в Bvlgari?

Мы исторически сильны в Китае, например. В то же время, у нас хорошие продажи и на Западе, в Европе и США. Конечно, мы наблюдаем и за развитием других регионов, например, Юго-Восточной Азии и Индии. Такие, как они, могут стать ориентирами для нас в будущем.

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