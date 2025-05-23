Джейхун Байрамов принял посла Египта в связи с завершением его дипмиссии

23 мая 2025 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в Азербайджанской Республике Хишама Мохаммеда Наги по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

В министерстве иностранных дел сообщили Trend, что министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами во время его дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр отметил особую важность азербайджано-египетских отношений, основанных на исторической дружбе и братстве, и высоко оценил сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, культурной и других сферах. Было с удовлетворением отмечено успешное сотрудничество между двумя странами как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, таких как Организация исламского сотрудничества, D-8.

На встрече было отмечено, что взаимные официальные визиты лидеров двух стран в 2023 и 2024 годах придали особый импульс отношениям стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству, интенсификации политических консультаций между министерствами иностранных дел и другим вопросам. Также было подчеркнуто, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения связей в экономической, торговой, туристической сферах.

Посол Египта Хишам Мохаммед Наги поблагодарил за внимание и поддержку, оказанные ему во время его деятельности в Азербайджане.