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Объявлены адреса мест продажи и забоя жертвенных животных

First News Media19:15 - Сегодня
Объявлены адреса мест продажи и забоя жертвенных животных

C целью осуществления забоя и реализации жертвенных животных в соответствии с действующими нормами и правилами, в здоровых и комфортных условиях, в этом году весь процесс будет организован в 126 местах по всей стране.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что по 70 адресам будут предлагаться как забой, так и реализация, по 29 - только продажа жертвенных животных, еще по 27 - только услуги по забою животных. На этих пунктах населению будут предъявляться жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Кроме того, в ряде регионов по согласованию с Агентством продовольственной безопасности будут установлены передвижные палатки для забоя животных, которые обеспечат забой и реализацию жертвенных животных под ветеринарным контролем.

Также планируется доставлять мясо жертвенных животных гражданам в праздничные дни по заказам через торговые сети, работающие по всей стране и имеющие соответствующую инфраструктуру. Подробная информация будет предоставлена этими торговыми сетями.

Граждане могут воспользоваться вышеуказанными услугами для продажи, покупки или забоя жертвенных животных в праздничные дни с 08:00 до 20:00.

Информацию о местах продажи и забоя жертвенных животных по всей стране можно получить, перейдя по ссылке https://afsa.gov.az/az/qurban-bayrami-2025.

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