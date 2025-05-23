Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел ОТГ - ФОТО

23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

В состав делегации входят министр внутренних дел Республики Казахстан Эржан Саденов, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Йерликая, министр внутренних дел Республики Узбекистан Азиз Ташпулатов, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз, заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В Азербайджане проходит вторая встреча министров внутренних дел Организации тюркских государств. Это очень радостное событие. Уверен, что такие встречи будут продолжаться.

Как вы знаете, два дня назад в Венгрии состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств. Должен отметить, что проведение таких мероприятий, встреч было инициативой азербайджанской стороны. Первый неформальный саммит состоялся в прошлом году в Азербайджане, в Карабахе, в городе Шуша. Главы государств и правительств пришли к решению, что подобные неформальные встречи должны проводиться регулярно.

Наши официальные саммиты проводятся ежегодно. Но мы посчитали, что проведение встреч в таком составе раз в год недостаточно. Должен отметить, что в этом году официальный саммит пройдет в Азербайджане. Ведется серьезная подготовка к этой встрече, и я уверен, что в ходе саммита будут приняты важные решения.

Общие интересы стран-членов и стран-наблюдателей организации очевидны. Мы не только друзья, но и стратегические партнеры, союзники, а самое главное – мы братские страны, и именно этот принцип лежит в основе организации. Считаю, что в ближайшие годы наша организация сможет достичь еще больших высот. Для этого есть все возможности. В наших странах наблюдается положительная динамика развития. В странах-членах организации обеспечивается внутренняя стабильность. У нас обширная география. Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией. Словом, у нас большой потенциал в экономической сфере. Если к этому добавить нашу позитивную демографическую динамику, то картина станет еще более отрадной.

Население в наших странах растет. Когда Азербайджан в 1991 году восстановил государственную независимость, наше население составляло около 7 миллионов человек, сейчас оно превысило 10 миллионов. Подобная динамика наблюдается во всех странах-членах. Наше население молодо, динамично, привязано к своим историческим корням. Именно поэтому в рамках нашей организации, наряду с экономическими, транспортными, энергетическими вопросами, мы непременно должны подробно говорить о наших общих корнях, общей истории.

В истории были разные моменты. Определенное время мы по независящим от нас причинам были оторваны друг от друга. Однако воля стран-членов организации, воля народов вновь объединила нас. Конечно, исторический Нахчыванский саммит занимает особое место в формировании, развитии организации. Мы очень рады, что это историческое решение было принято в Нахчыване – древнем городе Азербайджана.

Что касается совместной деятельности органов внутренних дел, то, конечно, в этом есть большая потребность, потому что, как я уже отметил, даже несмотря на внутреннюю стабильность в наших странах, есть и будут угрозы, вызовы, попытки вмешательства извне. То есть от этого никто не застрахован. Поэтому главная задача органов внутренних дел – поддержание общественного порядка – конечно же, является важным фактором внутренней стабильности для каждой из наших стран. Большое значение имеют совместная работа органов внутренних дел стран-членов организации, проведение регулярных встреч, обмен идеями, опытом, информацией.

Безусловно, наша главная цель – дальнейшее укрепление организации. Я абсолютно уверен, что если все страны-члены и страны-наблюдатели проявят твердую единую волю, наша организация может стать одной из ведущих международных организаций в мировом масштабе. Мы хорошо знакомы с существующими в мире международными организациями. Мы являемся членами некоторых из них, c некоторыми сотрудничаем в различных форматах, и лично мы в Азербайджане ясно видим преимущества Организации тюркских государств. Опять же это преимущество заключается в том, что главный фактор, который нас объединяет, – это исторические корни, этнические корни, духовные ценности и, конечно, как я уже отметил, наш потенциал в экономической, промышленной и других сферах. Мы все это объединили, структурировали организацию, идет активная работа в различных направлениях. Считаю, что сейчас главная задача – стать влиятельным субъектом в международной повестке дня, превратиться в одну из ведущих политических организаций не только на географии ОТГ и вокруг нее, но и на глобальном уровне. Повторяю, для этого есть все возможности. Если бы их не было, я бы об этом не говорил.

Еще раз приветствую вас. Добро пожаловать в Азербайджан. Желаю вам успехов. Выражаю уважение народам стран, которые вы представляете, и желаю вам успешной работы и хороших результатов.

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Выступивший затем генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев сказал:

- Вначале хочу поблагодарить Вас за то, что Вы нас принимаете. Как Вы отметили, это вторая встреча наших министров внутренних дел. В прошлом году в Кыргызстане прошла первая встреча. Наши уважаемые министры не просто, как Вы отмечаете, встречу проводят, они обращают внимание больше на содержание. Сегодня также подготовлено коммюнике. И после этой встречи будут встречи, на которых будет принято коммюнике, где обозначены основные направления взаимодействия министров внутренних дел. Это – борьба с бандитизмом, терроризмом, криминалом и т.д. - по всем направлениям, которые ведут наши министры.

Два дня назад прошел наш неформальный саммит, который Вы в свое время инициировали, и он по содержанию был больше не как неформальный, а официальный. Там тоже было сказано о работе наших правоохранительных органов. В прошлом году первый раз, как Вы отметили, в Шуше прошла встреча наших высших судебных инстанций. Председатели верховных судов недавно, две недели назад, в Анталье еще раз собрались и приняли свой устав. В нем тоже были указаны все направления деятельности. У нас уже созданы платформы генеральных прокуроров, нотариальных органов, министры юстиции в прошлом году в Астане тоже собирались. Одним словом, весь правоохранительный блок уже начал институционализацию, первые шаги уже делаются. Вы в своей инаугурационной речи в парламенте отметили это в двух словах, и мы придерживаемся этого. Сейчас, как Вы отметили, наша организация может быть сильнее. Мы действительно уникальная международная организация. Как Вы отметили, в Нахчыванском соглашении, принятом 15 лет назад, говорится, что нас объединяют именно исторические корни, наша культура, язык, религия. Поэтому другой такой организации нет. Наша общая задача - созданными платформами усилить ее.