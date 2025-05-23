Президентские выборы в Румынии 2024 года — от скандала до проевропейской победы

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся в 2024-25 годах, стали беспрецедентно неординарной, но важной вехой в политической жизни страны, продемонстрировав как внутренние, так и внешние вызовы демократии. Они начались с неожиданного результата, который был аннулирован, и в итоге завершились победой проевропейского кандидата, набравшего в первом туре отмененных выборов меньше всех - всего лишь 9,7% голосов избирателей.

Рассмотрим, как это происходило.

Первый тур выборов 2024 года: от неожиданного фаворита до судебного прецедента

24 ноября 2024 года состоялся первый тур президентских выборов, в котором неожиданно победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, независимый (фактически поддержан AUR), набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Елена Ласкони (USR - проевропейская оппозиция) с 19,18%, а третье — премьер-министр Марчел Чолаку (PSD - правящая коалиция) с 19,15% голосов. Джордж Симион (AUR - ультраправые, националисты) получил 13,86% голосов.

Интересен политический контекст президентских выборов, которые проходили на фоне, с одной стороны, растущего недовольства традиционными партиями (PSD, PNL), с другой - популярности популистов и ультраправых (в первую очередь партии AUR), и, наконец, с третьей - роста тревог по поводу гибридных угроз, включая дезинформацию, иностранное вмешательство и AI-манипуляции в соцсетях.

По мнению многих аналитиков, ожидалось, что в финале окажутся представители системных партий — премьер-министр от социал-демократов Марчел Чолаку и либеральная оппозиционерка Елена Ласкони. Однако всё пошло иначе.

На фоне слабой явки (чуть выше 38%) победу одержал Кэлин Джеорджеску — малозаметный кандидат, представлявшийся как "независимый государственник", но де-факто поддержанный ультраконсервативными кругами и пророссийскими Telegram-каналами. Он получил 22,94% голосов. Как получилось, что неприметный кандидат Кэлин Джорджеску, почти не упоминаемый в опросах, вдруг вырвался на первое место с более чем двумя миллионами голосов. Он баллотировался без политической партии, с нулевым бюджетом (как заявил сам кандидат), а непосредственно перед выборами взорвал соцсети. Предвыборные заявления Джоржеску представляли собой коктейль из мистики и нацизма, резкой критики ЕС и НАТО.

В Румынии кандидаты на выборах должны декларировать все средства, которые поступают и тратятся на предвыборную кампанию. Очевидно, что этими правилами пренебрегли. Продолжающееся расследование выявило платежи на сумму до миллиона долларов нескольким онлайн-инфлюенсерам. Есть данные, что и сам Джорджеску получил ряд крупных выплат, был обеспечен охраной, а в его распоряжении во время предвыборной кампании имелись роскошные автомобили.

Джорджеску ранее работал в структурах ООН, но в Румынии его воспринимали как аутсайдера. Однако его успех был обеспечен несколькими факторами: 1) его кампания в TikTok резко взлетела за 3 недели до выборов; 2) в Facebook и YouTube появилось большое количество профессионально смонтированных видео нападавших на проевропейских кандидатов; 3) медиаэксперты заметили рост активности бот-сетей и использование нейросетей для имитации гражданской поддержки.

Таким образом, Джорджеску, ранее неизвестный на политической арене, привлек внимание благодаря активной кампании в социальных сетях, особенно в TikTok, где его поддерживали названные фальшивыми аккаунты и боты. Его платформа включала националистические и пророссийские настроения, что соответственно вызвало обеспокоенность в ЕС и НАТО.

Результаты шокировали политический истеблишмент. Проблема заключалась не столько в популярности Джорджеску, сколько в непрозрачности источников его взлёта.

6 декабря произошло беспрецедентное: Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов. Причиной стали доказательства вмешательства из-за рубежа (в частности – из России) в избирательный процесс, включая использование фальшивых аккаунтов и искусственного интеллекта для продвижения Джорджеску. Суд также отметил непрозрачность финансирования его кампании. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в попытке манипуляции результатами. Коалиция PSD–PNL поддержала решение суда, заявив, что “нельзя позволить внешним силам определять судьбу Румынии”. Партия AUR и её лидер Джордж Симион назвали аннулирование “переворотом” и призвали к протестам.

Политико-правовая оценка аннулирования результатов выборов президента

С правовой точки зрения решение суда может считаться правомерным, если имеют место следующие критерии: 1) это входит в конституционные полномочия суда, 2) наличие прямых и существенных доказательств нарушений, 3) нарушение принципа транспарентности и равного доступа на выборах

Конституционный суд Румынии (CCR) в соответствии с п. d ст. 144 Конституцией Румынии следит за соблюдением процедуры избрания Президента Румынии и подтверждает результаты голосования, на основании доказанных нарушений закона. Если CCR пришёл к выводу, что волеизъявление граждан существенно искажено внешними вмешательствами, он имеет право отменить результаты.

Согласно официальной информации, Национальное агентство по кибербезопасности предоставило доказательства цифрового вмешательства: бот-сети, ИИ-контент, фальшивые аккаунты и анонимное финансирование. А спецслужбы Румынии (SRI) и независимые технические аудиторы подтвердили иностранное происхождение ряда ключевых коммуникационных каналов, продвигавших Джорджеску. Эти факты свидетельствуют о манипуляции общественным мнением и искажении честности кампании, что является основанием для аннулирования, согласно избирательному кодексу Румынии.

Джорджеску выступал как "независимый" кандидат, но использовал незарегистрированные ресурсы, платформы и инфраструктуру, что нарушает законы о выборах. Его преимущество, полученное этими методами, могло повлиять на состав второго тура, лишив некоторых кандидатов возможности выйти во второй тур.

Однако политическая оценка остаётся спорной. Хотя с формальной точки зрения решение суда имеет обоснование, его восприятие обществом и политиками разделилось:

С одной стороны, речь идет о защите суверенитета и честных выборов, предотвращении прецедента легализации вмешательства, поддержки ЕС и западных партнёров.

С другой - имеют место угроза делегитимации судебной системы в глазах части населения, обвинение в политической предвзятости (особенно со стороны AUR и Симиона), риски усиления уличных протестов и политической радикализации.

Таким образом, решение Конституционного суда — юридически правомерно, так как основано на положениях Конституции и наличии достоверных доказательств вмешательства. Однако оно стало беспрецедентным и потенциально дестабилизирующим прецедентом, указывающим на новую реальность: вмешательство через ИИ и соцсети становится стратегическим оружием против демократий.

Повторные выборы: победа Никушора Дана

После аннулирования выборов на май 2025 года были назначены новые президентские выборы. Новые выборы прошли в два тура. Первый тур прошёл 4 мая, а второй — 18 мая. В первом туре Джордж Симион, кандидат от ультраправой партии AUR, получил 40,96% голосов, тогда как Никушор Дан, независимый кандидат, мэр Бухареста, поддерживаемый проевропейскими силами, набрал 20,99% голосов. Во втором туре, состоявшемся 18 мая 2025 года, победу одержал Никушор Дан, получивший 53,6% голосов. Он победил Джорджа Симиона, который набрал 46,4% голосов. Дан, известный своей антикоррупционной позицией и проевропейской ориентацией, стал символом возвращения Румынии на путь евроинтеграции и стабильности.

Таким образом, выборы, состоявшиеся из двух туров, завершились победой Никушора Дана во втором туре.

Джордж Симион, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), обвинил Францию во вмешательстве в президентские выборы Румынии в 2025 году. Он утверждает, что Франция, наряду с Брюсселем и Молдовой, вмешалась в выборы, чтобы поддержать победу центриста Никушора Дана и помешать его собственному избранию. Симион настаивает, что вмешательство было направлено на то, чтобы гарантировать участие только «одобренных» кандидатов, а не на защиту демократии.

Эти обвинения были подкреплены заявлением Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, который утверждает, что французская разведка пыталась убедить его подавить консервативные румынские голоса в Telegram. Французская разведка (DGSE) опровергла эти обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Отметим, что ранее, в декабре 2024 года, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России. Однако Симион утверждает, что на самом деле вмешательство исходило от Брюсселя и Парижа, а не от Москвы.

На наш взгляд, обвинения Симиона о вмешательстве Франции в выборы Румынии являются частью более широкого политического контекста и не подтверждены независимыми расследованиями.

Геополитический контекст и последствия

Победа Никушора Дана имеет определяющее значение для внешнеполитической ориентации Румынии. После выборов Дан подтвердил приверженность страны НАТО и ЕС, что приобретает особое значение на фоне войны Украины и России. Его победа воспринимается как сигнал об укреплении Румынии в западной политической и экономической системе.

Однако внутренние проблемы, такие как высокий дефицит бюджета (9,3% ВВП в 2024 году), остаются актуальными. Дан заявил о намерении сократить дефицит за счет повышения эффективности использования средств ЕС и борьбы с расточительством в государственном секторе. Он также подчеркнул необходимость формирования коалиции с проевропейскими партиями для реализации реформ.

В итоге…

Президентские выборы в Румынии 2024-2025 годов стали отражением системного кризиса в Европе и тестом на зрелость демократических институтов одного из членов ЕС. Аннулирование первого тура выборов подчеркнуло важность защиты избирательного процесса от внешнего вмешательства. Победа Никушора Дана означает укрепление позиций Румынии в ЕС и НАТО. Внутренние вызовы, такие как экономические проблемы и политическая фрагментация, требуют от нового президента решительных действий и консолидации политических сил.

Таким образом, рассмотренные выборы стали важным этапом в политическом развитии Румынии, отражая как внутренние, так и внешние вызовы, с которыми сталкивается страна.