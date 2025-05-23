Молдова денонсирует соглашение с Россией о деятельности Русского дома

Министерство культуры Молдовы направило на утверждение в парламент проект решения о денонсации соглашения 1998 года о функционировании Русского дома в Кишиневе.

Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров подлежит денонсации. Члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение, предусматривающее этот шаг», - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС