Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО

Вышел в свет новый труд выдающегося азербайджанского государственного деятеля, дипломата, ученого, доктора исторических наук Гасана Азиз оглы Гасанова.

Этот труд включает две монументальные книги - «Историко-географический атлас Азербайджана» и «Историко-этнографический атлас Азербайджана», которые стали важным вкладом в изучение истории Азербайджана и подчеркивают исключительный научный вклад автора в развитие отечественной исторической науки.

Книги охватывают огромный хронологический период, начиная от древнейших времен и до более поздних этапов, освещая ключевые события и процессы, сформировавшие национальную идентичность и культурное наследие нашего народа. Эти издания играют значительную роль в понимании исторической и географической картины Азербайджана на протяжении веков.

«Меня побудила к этому труду, в первую очередь, необходимость устранения тех ошибок, которые, порой сознательно, допускались в советское время, а также восполнение упущений в советской историографии по важнейшим аспектам нашей истории», - сказал 1news.az автор, посвятивший несколько лет своей жизни тщательному и масштабному исследованию ранних этапов истории Азербайджана.

Глубокое исследование Гасана Гасанова не только раскрывает многие исторические факты, но и предлагает новый взгляд на знакомые события, благодаря чему книги автора становятся незаменимым источником для тех, кто хочет глубже понять исторический контекст формирования современного Азербайджана.

Публикации были изданы при поддержке компании BP в издательстве Teas Press. Они отличаются великолепным качеством и изысканным, эстетически привлекательным оформлением.

Новые книги Гасана Гасанова будут интересны не только специалистам, но и широкой читательской аудитории, включая студентов, исследователей и всех, кто интересуется историей, географией и этнографией Азербайджана.

1news.az