 Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО

17:08 - Сегодня
Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО

Вышел в свет новый труд выдающегося азербайджанского государственного деятеля, дипломата, ученого, доктора исторических наук Гасана Азиз оглы Гасанова.

Этот труд включает две монументальные книги - «Историко-географический атлас Азербайджана» и «Историко-этнографический атлас Азербайджана», которые стали важным вкладом в изучение истории Азербайджана и подчеркивают исключительный научный вклад автора в развитие отечественной исторической науки.

Книги охватывают огромный хронологический период, начиная от древнейших времен и до более поздних этапов, освещая ключевые события и процессы, сформировавшие национальную идентичность и культурное наследие нашего народа. Эти издания играют значительную роль в понимании исторической и географической картины Азербайджана на протяжении веков.

«Меня побудила к этому труду, в первую очередь, необходимость устранения тех ошибок, которые, порой сознательно, допускались в советское время, а также восполнение упущений в советской историографии по важнейшим аспектам нашей истории», - сказал 1news.az автор, посвятивший несколько лет своей жизни тщательному и масштабному исследованию ранних этапов истории Азербайджана.

Глубокое исследование Гасана Гасанова не только раскрывает многие исторические факты, но и предлагает новый взгляд на знакомые события, благодаря чему книги автора становятся незаменимым источником для тех, кто хочет глубже понять исторический контекст формирования современного Азербайджана.

Публикации были изданы при поддержке компании BP в издательстве Teas Press. Они отличаются великолепным качеством и изысканным, эстетически привлекательным оформлением.

Новые книги Гасана Гасанова будут интересны не только специалистам, но и широкой читательской аудитории, включая студентов, исследователей и всех, кто интересуется историей, географией и этнографией Азербайджана.

1news.az

Поделиться:
191

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров ...

Общество

​​​​​​​Обновленный закон «О рекламе»: Как инфлюенсеры Азербайджана будут ...

Политика

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане

Общество

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Гала - ФОТО

Политика

Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Италии

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане

Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО

Левон Мнацаканян признался в суде в своей причастности к оккупации суверенных территорий Азербайджана

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью дипломатов в США

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Глава МИД Украины готовится с визитом в Баку: как это расценивают в Азербайджане

Последние новости

Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Италии

Сегодня, 19:00

Группа Mamagama анонсировала выход дебютного альбома – ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Labubu — игрушка, которую хотят все. Но почему?

Сегодня, 18:35

​​​​​​​Обновленный закон «О рекламе»: Как инфлюенсеры Азербайджана будут работать по-новому?

Сегодня, 18:21

Украина и РФ произвели обмен пленными

Сегодня, 18:10

Bvlgari открыл самое крупное ювелирное производство в мире: новые рабочие места, планы и развитие бренда - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 18:06

Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане

Сегодня, 18:00

В России разбился военный вертолет Ми-8

Сегодня, 17:32

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:30

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:28

Халит Эргенч получил тюремный срок – ФОТО

Сегодня, 17:25

Президентские выборы в Румынии 2024 года — от скандала до проевропейской победы

Сегодня, 17:22

Завтра на этой улице будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:14

Губернатор Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:10

Вышел в свет новый труд Гасана Гасанова: Историко-географический и Историко-этнографический атласы Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 17:08

​​​​​​​Толпа лишила жизни королевского тигра: трагедия в Индии

Сегодня, 17:07

Левон Мнацаканян признался в суде в своей причастности к оккупации суверенных территорий Азербайджана

Сегодня, 16:43

Народную артистку Наибу Аллахвердиеву избил бывший муж

Сегодня, 16:42

Генсек ШОС поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 16:40

В Риме начался пятый раунд переговоров Ирана и США

Сегодня, 16:23
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50