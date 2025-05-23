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Кадры с места ДТП в Баку: Пешеход чудом спасся, пострадал водитель, повреждены машины и дорога – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
Кадры с места ДТП в Баку: Пешеход чудом спасся, пострадал водитель, повреждены машины и дорога – ВИДЕО

Происшествий на дорогах можно избежать, если как водители, так и пешеходы будут соблюдать правила, в противном случае возникают ситуации, подобные той, что была зафиксирована камерой наблюдения два дня назад на трассе Гала - Пираллахи в Хазарском районе столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Пешеход, пересекавший проезжую часть, в последний момент избежал наезда, но авария привела к травмированию одного из водителей, повреждению легковых автомобилей и дорожной инфраструктуры, а также вызвала затруднение движения на данном участке.

«Водители и пешеходы должны быть внимательными на дорогах и не создавать аварийные ситуации», - подчеркивают в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Закона «О дорожном движении», пешеход обязан передвигаться по тротуару, пешеходной дорожке, обочине, а при их отсутствии - по велосипедной дорожке, при условии, что это не затрудняет движение велосипедистов, либо по внешнему краю проезжей части дороги с разделительной полосой.

Если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекрёсток, дорогу без разделительной полосы и ограждений, хорошо просматриваемую с обеих сторон, пешеход должен пересекать под прямым углом к краю проезжей части.

В свою очередь водители должны управлять транспортным средством с учётом дорожной обстановки, не превышая установленного ограничения скорости. В зависимости от скорости движения и условий на дороге водитель обязан выбирать такую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, чтобы в случае его резкого торможения или внезапной остановки можно было избежать столкновения.

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