Шокирующие кадры: как начался пожар на складе в «Садараке» - ВИДЕО

В Баку, в Гарадагском районе, на видеорегистратор автомобиля, припаркованного напротив, попал момент начала пожара на арендованном складе торгового центра «Садарак».

Как передает 1news.az со ссылкой на baku.ws, на кадрах видно, как в результате внезапно начавшегося возгорания чёрный дым быстро заволакивает небо.

Напомним, что пожар на складе, арендуемом у торгового центра «Садарак», начался днём 24 августа. Возгорание, которое продолжалось сутки, удалось локализовать только утром 25 августа.

Представляем вашему вниманию видео с места события:

