Niletto, Джиган и Loc-Dog показали яркие моменты отдыха в Баку в новом клипе - ВИДЕО

Популярные российские исполнители Niletto, Джиган и Loc-Dog провели отдых в Азербайджане и сняли здесь совместный клип на песню «Дорого».

Часть съемок проходила на курорте Sea Breeze, где артисты запечатлели атмосферу отдыха у моря, солнечные пейзажи и яркие моменты совместного времяпрепровождения - напомним, что в Баку Джиган отдыхал с тремя детьми.

Исполнители активно делились впечатлениями и фотографиями с отдыха на своих официальных страницах в социальных сетях, делая акцент на позитивной атмосфере и хорошем настроении, которое подарил им отдых в Азербайджане.

