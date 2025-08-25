Мощная солнечная вспышка может повлиять на Землю

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с 20 июня 2025 года.

Её пиковое излучение зарегистрировано в 08:24 по московскому времени (09:24 по бакинскому времени - ред.).

Вспышка достигла класса M4.6 и была отнесена к четвёртому уровню по современной пятибалльной шкале.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

«На данный момент активные области Солнца ещё не направлены непосредственно на Землю, однако в течение ближайших суток их положение может измениться, что значительно увеличит вероятность влияния на нашу планету», - отметили в лаборатории.

По оценкам специалистов, первые периферийные эффекты от выбросов солнечной плазмы могут достичь Земли вечером 25 августа, а основное воздействие ожидается во второй половине 26 августа.