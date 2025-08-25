Ханде Эрчел рассталась с наследником одной из самых богатых турецких семей

Турецкие СМИ сообщают о расставании звезды турецких сериалов Ханде Эрчел и бизнесмена Хакана Сабанджи, роман которых длился два года.

Hurriyet сообщает о том, что все совместные фотографии удалены со страниц социальных сетей как актрисы, так и бизнесмена – при этом они продолжают быть подписаны друга на друга в Instagram и каких-либо официальных заявлений о разрыве не делают, в то время как турецкие СМИ сообщают о том, что пара приняла решение о завершении отношений.

Отметим, что Хакан Сабанджи - наследник одной из самых богатых в Турции семей, владеющих крупным холдингом, в сферу деятельности которого входят морские перевозки и авиация. По данным СМИ, фамильное состояние Сабанджи оценивается более чем в 1 млрд долларов. Х.Сабанджи работает в семейном бизнесе с юности, увлекается футболом, фанат команды Beşiktaş – он является членом правления спортивного клуба, в который входит его любимая команда.

До Ханде Эрчел бизнесмен встречался с известной турецкой певицей Хадисе, актрисами Мерве Болугур и Джансу Мелис Каракуш, моделью Дидем Сойдан.

