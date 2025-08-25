Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский, который сидит в одиночной камере СИЗО №1 Екатеринбурга, просит подселить к себе сокамерника.

Об этом URA.RU рассказал секретарь региональной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов, который побывал у заключенного.

«Шихлинский сидит в одиночке, размером с избушку на курьих ножках… Он в стесненных обстоятельствах», - прокомментировал положение Шихлинского Попов.

По его словам, это большая проблема для Шихлинского, здоровье, которое серьезно пошатнулось за решеткой.

«Он пожилой и больной человек, который считает, что ничего противозаконного не сделал, а оказался жертвой обстоятельств. У него есть заболевание, при котором может понадобиться экстренная помощь. Желательно, чтобы у Шихлинского камера была не одиночная и рядом был сокамерник, чтобы в случае чего поднять тревогу и вызвать врачей», - объяснил Попов.

Члены ОНК доложили о ситуации свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Правозащитники обозначат проблему и начальству ГУФСИН, отметил Попов.

Напомним, что после рейда против азербайджанцев, проведенного 27 июня в Екатеринбурге, местные правоохранительные органы 1 июля провели операцию по задержанию председателя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. Шихлинский находился в салоне движущегося автомобиля в момент, когда спецназовцы заблокировали машину и применили силу, задержав председателя азербайджанской диаспоры и его сына Мутвали Шихлинский. Мутвали, находившийся за рулем в момент задержания, растерялся и машинально подал машину назад, сбив с ног одного из оперативников.

Мутвали был задержан именно по указанному эпизоду, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

О задержании самого Шахина Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве. Ранее столичный суд заочно арестовал Шихлинского. Предварительно, его обвиняют в «покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа». Он отрицает вину.