 Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

First News Media15:10 - Сегодня
Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский, который сидит в одиночной камере СИЗО №1 Екатеринбурга, просит подселить к себе сокамерника.

Об этом URA.RU рассказал секретарь региональной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов, который побывал у заключенного.

«Шихлинский сидит в одиночке, размером с избушку на курьих ножках… Он в стесненных обстоятельствах», - прокомментировал положение Шихлинского Попов.

По его словам, это большая проблема для Шихлинского, здоровье, которое серьезно пошатнулось за решеткой.

«Он пожилой и больной человек, который считает, что ничего противозаконного не сделал, а оказался жертвой обстоятельств. У него есть заболевание, при котором может понадобиться экстренная помощь. Желательно, чтобы у Шихлинского камера была не одиночная и рядом был сокамерник, чтобы в случае чего поднять тревогу и вызвать врачей», - объяснил Попов.

Члены ОНК доложили о ситуации свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Правозащитники обозначат проблему и начальству ГУФСИН, отметил Попов.

Напомним, что после рейда против азербайджанцев, проведенного 27 июня в Екатеринбурге, местные правоохранительные органы 1 июля провели операцию по задержанию председателя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. Шихлинский находился в салоне движущегося автомобиля в момент, когда спецназовцы заблокировали машину и применили силу, задержав председателя азербайджанской диаспоры и его сына Мутвали Шихлинский. Мутвали, находившийся за рулем в момент задержания, растерялся и машинально подал машину назад, сбив с ног одного из оперативников.

Мутвали был задержан именно по указанному эпизоду, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

О задержании самого Шахина Шихлинского стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве. Ранее столичный суд заочно арестовал Шихлинского. Предварительно, его обвиняют в «покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа». Он отрицает вину.

Поделиться:
989

Актуально

Общество

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Политика

Пострадавший в результате атак вооруженных сил Армении: Проезжая через Лачин, мы ...

Политика

МИД Азербайджана поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО

Общество

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Поток туристов из стран Персидского залива в Азербайджан сократился

В Азербайджане усилится ветер

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского гражданства

Последние новости

Пезешкиан назвал формат «3+3» эффективным механизмом урегулирования на Южном Кавказе

Сегодня, 16:35

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Битва за жизнь: история маленького Аббаса, который борется с раком с 4 лет- ФОТО

Сегодня, 16:30

СМИ узнали о новой теории, почему разбился Boeing в Индии

Сегодня, 16:28

Фахраддин Манафов поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Сегодня, 16:00

Пострадавший в результате атак вооруженных сил Армении: Проезжая через Лачин, мы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Горуса

Сегодня, 15:55

Новая песня EMIN’а вдохновлена творчеством Адриано Челентано - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Пожар в торговом центре «Садарак» полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

МИД Азербайджана поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 15:30

Мощная солнечная вспышка может повлиять на Землю

Сегодня, 15:25

Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня, 15:20

Лидер азербайджанцев на Урале просит сокамерника по состоянию здоровья

Сегодня, 15:10

Новое назначение в Центробанке

Сегодня, 15:05

Передача наркотиков в тюрьму обернулась уголовным делом - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Азербайджане увеличилось число пенсионеров

Сегодня, 14:45

Пашинян признал: Теории, навязанные элитами, стали главной проблемой Армении

Сегодня, 14:10

В Армении зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила

Сегодня, 13:55

На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

Сегодня, 13:50

Погода на вторник: В Баку ожидается до 34°C

Сегодня, 13:45

В Турции во время заплыва через Босфор пропал российский пловец

Сегодня, 13:35

В Украине представили ракету «Длинный Нептун»

Сегодня, 13:25
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06