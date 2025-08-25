Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Владимир Путин по телефону обсудил развитие событий в регионе Южного Кавказа с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин проинформировал Пезешкиана об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы.

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.