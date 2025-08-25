Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Владимир Путин по телефону обсудил развитие событий в регионе Южного Кавказа с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Об этом сообщили в Кремле.
Путин проинформировал Пезешкиана об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах. Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта.
Затрагивались также ситуация вокруг иранской ядерной программы.
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.