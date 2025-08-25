В Армении зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила

В Армении в 2025 году зарегистрированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), вызываемой вирусом, который переносится комарами.

Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, передают армянские СМИ.

Отмечается, что первый в этом году случай был выявлен 3 июня.

В ведомстве заверили, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабильна.

Однако Европейская система здравоохранения предупреждает о высоком риске передачи заболеваний комарами на фоне повышения температуры воздуха и усиления теплового фона в мире.

Примерно у 80% инфицированных ЛЗН симптомы заболевания не проявляются.

Клинические симптомы ЛЗН включают головную боль, миалгию, сыпь, артралгию, головокружение, в тяжелых случаях — менингит, энцефалит, а также признаки поражения центральной или периферической нервной системы.

Напомним, впервые о заражении этим вирусным заболеванием в Армении стало известно 21 августа 2024 года. Лихорадка Западного Нила передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно.