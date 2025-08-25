МИД Азербайджана поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Уругвай с Днем независимости.
Как сообщает 1news.az, поздравление размещено на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Искренне поздравляем Уругвай и его народ с Днем независимости!" - говорится в публикации.
Our sincere congratulations to #Uruguay and its people on the occasion of the Independence Day!
🇦🇿🇺🇾@CancilleriaUy pic.twitter.com/RUgbzc1LpY — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 25, 2025
