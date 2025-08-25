 В Украине представили ракету «Длинный Нептун» | 1news.az | Новости
В Украине представили ракету «Длинный Нептун»

First News Media13:25 - Сегодня
В Украине представили ракету «Длинный Нептун»

В Украине показали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 километров.

Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на видеозапись, опубликованную изданием «Зброя» («Оружие»).

Ракета оборудована Х-образными складывающимися крыльями и подходит для ударов по наземным целям.

Полные характеристики еще не раскрыли, однако по данным СМИ, длина составляет около шести метров без ускорителя.

По информации Defense Express, публикация видео с ракетой была приурочена ко Дню независимости Украины.

Утверждается, что новая дальнобойная версия ракеты Р-360 «Нептун», получившая неофициальное наименование «Длинный Нептун», прошла испытания еще в марте этого года. Разработка якобы ведется с ноября 2023 года.

18 августа сообщалось, что в Украине началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полета более трех тысяч километров. Как сообщали СМИ, она очень сильно напоминает британскую FP-5.

О «Фламинго» сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. Разработчиком, по его словам, выступила компания Fire Point. Она ранее разработала для украинских войск ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Других характеристик Лукацкий не назвал.

