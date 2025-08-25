Передача наркотиков в тюрьму обернулась уголовным делом - ФОТО

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана была предотвращена попытка передачи наркотических и психотропных веществ в исправительное учреждение №11.

Как сообщили в пресс-службе министерства, во время досмотра родственника, пришедшего на краткосрочное свидание с осуждённым, были обнаружены два полиэтиленовых свёртка с 8,212 граммами героина и 4,873 граммами метамфетамина, передает 1news.az.

По факту ведётся расследование.

Министерство юстиции напоминает гражданам, что передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечёт за собой уголовную ответственность.