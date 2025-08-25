Пашинян признал: Теории, навязанные элитами, стали главной проблемой Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внешняя политика Армении теперь соответствует международным процессам.

Как сообщает “Арменпресс”, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на совещании послов Армении в Гафане.

“Изучая все пережитые нами на протяжении нашей истории катаклизмы и их специфику, мы приходим к выводу, что нам, как правило, не удалось привести такт нашей истории в соответствие с тактом международных событий. И то, что произошло в Вашингтоне (прим. ред., речь идет о декларации, подписанной Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа, а также о парафировании мирного соглашения между двумя странами), означает, что такт нашей политики стал соответствовать определенным международным процессам. Это, пожалуй, наша первая и реальная возможность за несколько столетий соответствовать мировому развитию, и это чрезвычайно важный вывод”, - заявил Пашинян.

Пашинян отметил, что одна из самых больших проблем Армении заключается в том, что теории, по которым жила страна, обычно формировались элитами и, мягко говоря, навязывались обществу.

“Сейчас мы живём во времена, когда происходит обратное: теории рождаются в сознании народа, формулируются и реализуются представителями народа. И в этой связи очень важно полностью сохранить органичность этого процесса”, - отметил премьер-министр Армении.