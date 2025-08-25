Теймур Ганифаев стал обладателем одного из главных призов на «Новой волне 2025» - ВИДЕО

В Казани завершился международный музыкальный конкурс «Новая волна 2025».

Азербайджан в этом году представлял один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу «Səs Azərbaycan» - Теймур Ганифаев, сын солиста легендарной группы «Кярван» Ильгара Хаяла.

По итогам конкурса Т.Ганифаев был удостоен приза зрительских симпатий, который ему вручили известные российские артисты Сергей Лазарев и Алексей Чумаков.

«Оценки жюри - это оценки жюри, но мы, артисты, знаем, что самые главные наши судьи - это зрители, и все мы делаем больше всего для зрителей. Поэтому это один из главных призов, на мой взгляд, сегодня», - отметил Сергей Лазарев, вручая награду Теймуру Ганифаеву.

«Спасибо всем огромное. Я очень счастлив. Хочу поблагодарить Всевышнего, благодарю тех, кто был рядом со мной все это время. Спасибо членам жюри, всем тем, кто нам помогал. Зрителям спасибо!» - заявил со сцены «Новой волны» Т.Ганифаев.

Отметим, что первое место на конкурсе в Казани занял казахстанский исполнитель Алекс Лим.

